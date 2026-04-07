Panamá Nacionales -  7 de abril de 2026 - 10:29

Puente de las Américas: Ministerio Público investiga causas de explosión de camiones cisterna

El Ministerio Público confirmó que se adelantan las diligencias para establecer posibles responsabilidades penales del incendio en el Puente de las Américas.

Ministerio Público investiga causas del incendio en el Puente de las Américas. 

Ministerio Público investiga causas del incendio en el Puente de las Américas.  

@BCBRP
Ana Canto
Por Ana Canto

La Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana informó el inicio de una investigación de oficio tras la explosión de varios camiones cisterna registrada en el sector de La Boca, en las inmediaciones del Puente de las Américas.

El Ministerio Público confirmó que se adelantan las diligencias correspondientes para determinar las causas del siniestro y establecer posibles responsabilidades penales. Equipos especializados se encuentran en el sitio realizando inspecciones técnicas, recopilación de indicios y toma de entrevistas para esclarecer los hechos.

Para más detalles: EN VIVO | Cierre del Puente de las Américas provoca desvíos e inversión de carriles

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De forma paralela, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) continúa con las pruebas patológicas en la estructura del puente. Estas evaluaciones son críticas para determinar la magnitud de las afectaciones térmicas y estimar el periodo de duración de los trabajos de reparación necesarios antes de una apertura definitiva.

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