Puertos no dejarán de operar tras fallo de PPC, asegura encargado de la transición

El ingeniero Alberto Alemán Zubieta, encargado del proceso de transición de los puertos tras el fallo de inconstitucionalidad del contrato de Panama Ports Company (PPC), explicó que actualmente se trabaja en la coordinación entre varias instituciones relacionadas con el sistema portuario de Panamá, y se han dado reuniones con administrativos de PPC. Alemán Zubieta también aseguró que durante el proceso, los puertos no dejarán de operar.