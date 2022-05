Realizan audiencia de control sobre pago de multa de Odebrecht y giran oficios para agilizar liberación de fondos

https://twitter.com/PGN_PANAMA/status/1526609986331234305 #Entrevista| Hoy se celebró audiencia de control y verificación para la empresa Odebrecht por incumplimiento de los pagos de la sanción pecuniaria, como parte de la fase de ejecución de sentencia. Fiscal Anticorrupción Anilú Batista se refiere a lo acontecido en esta audiencia. pic.twitter.com/Ev8owqWOWz — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) May 17, 2022

Se debe destacar que en el 2017 la constructora Odebrecht admitió el pago de sobornos para la obtención de contratos en varios países, incluido Panamá. De esa manera llegó a un acuerdo con el Ministerio Público y se le impuso una sanción de 220 millones de dólares pagaderos en un plazo de 12 años.

Sin embargo, la empresa no ha cumplido apropiadamente con los montos establecidos para cada año y ha alegado que no lo ha hecho porque el Estado no les ha pagado los trabajos realizados.

Ante la falta de pago correspondiente al año 2021 por parte de Odebrecht, en una audiencia se le aplicó un 5% por la mora, lo que elevó la deuda de ese periodo a un total de 19 millones 250 mil dólares. Adicional, se ordenó "en un plazo de 3 meses la retención en cualquier cuenta o retenido contractual que tengan a su favor las sociedades investigadas, siendo la suma de 41 millones 664 mil 851 balboas... incluyendo la suma pendiente por retener de los años anteriores".

De forma específica, Tocumen S.A. ha revelado que no le debe dinero a la compañía, pero han retenido los pagos por incumplimiento.

Hasta el momento, Odebrecht ha pagado aproximadamente 52 millones de dólares del monto acordado.