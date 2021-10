Rebollón: El miedo y un sistema débil impiden el retorno a las clases presenciales

"Es un multinivel, es primero miedo de los padres que no han sido educados, es desconfianza de los maestros de un sistema que no los ha apoyada, tres: un sistema débil, pusilánime que no los ha empujado a abrir las escuelas, esas son las tres cosas, y por último los muchachos que están en un punto de confort, o sea si ellos no tienen que ir, ellos no van a ir, eso es así", sentenció el epidemiólogo.

El doctor Rebollón acotó que las escuelas deben mantener reglas básicas de bioseguridad para el retorno como una buena ventilación, ventanas abiertas, separaciones, y que se usen las mascarillas en espacios cerrados. "Hay que educar a los maestros que los protocolos básicos sí funcionan... y luego educar a los padres que hacen muchas preguntas".

"Hay que abrir la escuela para demostrar que sí se puede y generar la confianza para el otro año", acotó Rebollón.

Por su parte el dirigente magisterial Humberto Montero indicó que ellos no se oponen a la apertura de los colegios ni al retorno a clases, pero reiteró que el Ministerio de Educación (Meduca) no ha logrado que la mayoría de las escuelas mantengan los servicios básicos como agua y electricidad.

Montero añadió que el Meduca a casi dos meses y días para que se acabe el año lectivo debe mantenerse con ese 40% de colegios abiertos y debe permitir la culminación del año con la modalidad a distancia para mitigar los contagios.