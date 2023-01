Rechazan solicitudes de hermanos Martinelli Linares relacionadas a casos Blue Apple y Odebrecht

El Tribunal indicó que, en cumplimiento con el principio de doble instancia, "no es viable" dejar sin efecto la orden de detención preventiva dado que esta ya fue revisada al momento de resolverse las solicitudes de fianzas de excarcelación, que incluso fueron elevadas en grado de apelación, por tanto rechazó esta solicitud.

Con respecto a la solicitud de suspensión de la orden de detención con fines de extradición, el Juzgado estableció que "a la fecha, el Tribunal no ha formalizado el trámite correspondiente, por tanto, no se puede dejar sin efecto un acto no desplegado".

Actualmente los hermanos Martinelli Linares están cumpliendo condena en Estados Unidos por el delito de conspiración para lavar dinero de sobornos procedentes de la constructora brasileña Odebrecht. El próximo 25 de enero saldrán del centro penitenciario de baja seguridad en Allenwood.

Días atrás, el abogado Carlos Carrillo, del equipo de defensa de los hermanos Martinelli Linares, informó que consignaron en total 14 millones de dólares en fianza, a fin de evitar su detención en Panamá. Las fianzas de ambos hermanos se divide en 2 millones de dólares cada uno por Odebrecht y 5 millones de dólares por Blue Apple.

