Recomendaciones: ¿Qué hacer en caso de sentir olor a gas?

Por tal motivo es indispensable no fumar en áreas que son altamente vulnerables, las autoridad aconsejan no encender fósforo o una vela, ni ninguna otra flama, en caso que se encuentre en una apartamento y percibe el olor abra las puertas y ventanas procurando una ventilación cruzada.

Panamá explosión personas_AFP1NOV22.jpg Recomendaciones ante sentir olor a gas AFP

Es necesario resaltar que toda persona que se encuentre dentro del apartamento o residencia donde se perciba el olor deberá evacuar; además de no encender fósforos, también están los interruptores de luz, aparatos eléctricos, no abrir el refrigerador, no conectar ni desconectar nada.

Otras recomendaciones son:

No utilizar celulares ni artefactos que puedan producir chispa.

No abra grifos de agua ya que pudieran encender el calentador de agua.

Una vez alejado del área afectada, llame o acuda de inmediato con personal de administración, garita de seguridad y bomberos en caso de que sea necesario.

Explosión en Obarrio: ¿Qué se sabe hasta el momento?

Recientemente, el procurador General de la Nación, Javier Caraballo, señaló que este miércoles se dará el ingreso de los peritos de investigación del Ministerio Público al edificio PH Urbana de Obarrio, estructura en la que se registró una explosión, para determinar las causas de este siniestro.

El coronel Abdiel Solís indicó a Telemetro Reporta que se atendieron hasta el momento unos 20 heridos, entre ellos uno de gravedad con un 80% de quemaduras en su cuerpo. Añadió que la cantidad de heridos puede aumentar y que se evacuó a unas 660 personas de los edificios afectados tras este siniestro.

Unos 7 vehículos de extinción y dos de rescate se acercaron al lugar del incidente más varias ambulancias.