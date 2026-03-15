Rediseño curricular 2026: niveles donde se aplicará en Panamá

El Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) anunció la implementación experimental de un rediseño curricular durante el año lectivo 2026, iniciativa que estará dirigida a estudiantes de Educación Básica General y Educación Media.

El objetivo de esta medida es modernizar los contenidos educativos y adaptarlos a las nuevas necesidades de aprendizaje del sistema educativo panameño.

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Cambios en educación: MEDUCA inicia rediseño curricular experimental

De acuerdo con el MEDUCA, la aplicación de este rediseño curricular será obligatoria en los centros educativos oficiales una vez entre en vigor la disposición.

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No obstante, al tratarse de una fase experimental, los criterios e instrumentos de evaluación podrán ser ajustados durante su implementación, dependiendo de los resultados que se obtengan durante el proceso.

Niveles donde se aplicará

La iniciativa será implementada en:

Primer nivel de enseñanza de Educación Básica General

Segundo nivel de enseñanza de Educación Media

Con esta estrategia, el Ministerio de Educación de Panamá busca fortalecer el proceso educativo y actualizar los programas académicos utilizados en las aulas.

EducaPanamá será el canal oficial de consulta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeducaPma/status/2031838441231532207?s=20&partner=&hide_thread=false El Ministerio de Educación anuncia la implementación experimental del rediseño curricular durante el año lectivo 2026 para la Educación Básica General y la Educación Media.#SomosMeduca#ConPasoFirme pic.twitter.com/DawdZzv5HG — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) March 11, 2026

El ministerio indicó que el portal educativo EducaPanamá será el único canal oficial para consultar los contenidos, lineamientos e instrumentos relacionados con el rediseño curricular.

Por esta razón, el personal docente deberá regirse por la información publicada en esta plataforma, además de mantener la documentación que evidencie el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad.