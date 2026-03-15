Rediseño curricular 2026: niveles donde se aplicará en Panamá

El Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) anunció la implementación experimental de un rediseño curricular durante el año lectivo 2026, iniciativa que estará dirigida a estudiantes de Educación Básica General y Educación Media.
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Cambios en educación: MEDUCA inicia rediseño curricular experimental
De acuerdo con el MEDUCA, la aplicación de este rediseño curricular será obligatoria en los centros educativos oficiales una vez entre en vigor la disposición.
No obstante, al tratarse de una fase experimental, los criterios e instrumentos de evaluación podrán ser ajustados durante su implementación, dependiendo de los resultados que se obtengan durante el proceso.
Niveles donde se aplicará
La iniciativa será implementada en:
- Primer nivel de enseñanza de Educación Básica General
- Segundo nivel de enseñanza de Educación Media
Con esta estrategia, el Ministerio de Educación de Panamá busca fortalecer el proceso educativo y actualizar los programas académicos utilizados en las aulas.
EducaPanamá será el canal oficial de consulta
El ministerio indicó que el portal educativo EducaPanamá será el único canal oficial para consultar los contenidos, lineamientos e instrumentos relacionados con el rediseño curricular.
Por esta razón, el personal docente deberá regirse por la información publicada en esta plataforma, además de mantener la documentación que evidencie el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad.