Reformas al Código Electoral: claves y cambios propuestos

El magistrado del Tribunal Electoral, Luis Guerra, explicó en detalle el avance de las reformas al Código Electoral y aclaró que el proceso no obedece a un capricho de la institución, sino que está establecido por ley, la cual ordena que al año siguiente de las elecciones se convoque a los partidos políticos y al Foro Nacional de Ciudadanos para discutir posibles cambios.

"Es por ley. No es un capricho del Tribunal Electoral llevar estas reformas este año, como algunos señalan", destacó Guerra.

Puntos clave del Código Electoral explicados por el magistrado Guerra

Separación de funcionarios con mando y jurisdicción

El artículo 33 mantiene que los funcionarios que aspiren a un cargo de elección popular deben separarse seis meses antes, pero ahora, si pierden, no podrán regresar a su puesto original. “Si pierden, no regresan, aunque pierdan no vuelven”, explicó el magistrado.

Fin de las “reservas” para altos cargos

Antes, algunos funcionarios (como ministros o directores) no se separaban de su cargo y recibían candidaturas a última hora mediante las reservas de sus partidos. Ahora, por ley, si no se retiran cuando corresponde, no pueden ser postulados ni por reserva ni por ninguna otra vía.

"Eso es jugar sucio y ya no se permitirá. Si quiere participar, tiene que ir a primarias", afirmó Guerra.

El magistrado del Tribunal Electoral, Luis Guerra, señaló que ya se han propuesto cambios como posibles reformas, tales como el artículo 33 del Código Electoral, sobre la separación de los funcionarios que aspiran a cargos de elección popular.

"Aquellos que hábilmente no se separaban,…

Sistema de residuos y medio cociente

El magistrado explicó que muchas personas no comprenden el sistema del residuo, que no es una “sobra” sino parte del método de asignación de escaños. Sin embargo, considera que lo más justo sería que en los circuitos plurinominales salgan simplemente los candidatos más votados, sin importar el partido.

"Alguien puede sacar 15 mil votos y no entrar, mientras otro con 7 mil sí entra por residuo. Eso ha pasado mucho", indicó.

Guerra señaló que la idea es que el votante pueda elegir a diferentes candidatos, incluso de partidos distintos, sin estar obligado a votar en plancha solo por un partido.

Capacitación para el 2029

Reformas al Código Electoral | "Vamos a adelantar las capacitaciones, vamos posiblemente a ese personal que va a trabajar en mesa, irlos captando desde ya en las universidades, empresa privada, ciudadanía. Nuestros funcionarios van a salir a buscar ese personal para irlo…

El Tribunal Electoral adelantará las capacitaciones y buscará desde ya a las personas que trabajarán en las mesas, especialmente en universidades y empresas privadas. Esto surge tras los problemas detectados en las actas de 2024.

"En áreas urbanas como Panamá hubo muchas actas mal hechas, números ilegibles, sumas incorrectas. Fue imperdonable", señaló Guerra, advirtiendo que errores así pueden crear desconfianza y tensiones.

Para evitar estos problemas, se dará más tiempo y profundidad a la capacitación de cara a las elecciones de 2029.