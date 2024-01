Ricardo Lombana: Reacciones del sector político a su diagnóstico

El también aspirante a la silla presidencial, Martín Torrijos, el diputado del distrito de San Miguelito, Juan Diego Vásquez, y el compañero de fórmula de Lombana, Michael Chen, son algunas de las personalidades políticas que han reaccionado al comunicado.

Ricardo Lombana: Reacciones del sector político

Martín Torrijos, quien ocupó la presidencia de la República en el periodo 2004-2009, mencionó "Ricardo: Enterado de tu padecimiento, Vivian y yo te hacemos llegar un mensaje de solidaridad, con la certeza de que saldrás adelante. Fuerza y ánimo".

Ricardo: Enterado de tu padecimiento, Vivian y yo te hacemos llegar un mensaje de solidaridad, con la certeza de que saldrás adelante. Fuerza y ánimo. https://t.co/gMexYBGxm0 — Martin Torrijos (@MartinTorrijos) January 18, 2024

Por otro lado, el candidato a la vicepresidencia por MOCA, Michael Chen, calificó a Lombana como un ejemplo, ofreció su apoyo y privilegió acompañarlo en la campaña electoral.

@RicardoLombanaG eres un EJEMPLO y estamos aquí para apoyarte! Confiamos en Dios y estás es nuestras oraciones! Es un PRIVILEGIO acompañarte como tú VP! Seguimos! https://t.co/CbNc4fY7Zk — Michael Chen (@chenmapty) January 18, 2024

Juan Diego Vásquez comentó que reconoce las duras experiencias con el cáncer y resaltó lo importante de la unión familiar para superar los momentos difíciles.

"No tengo duda que estarás bien. Te mando un fuerte abrazo".

Ricardo tienes toda mi solidaridad y la de mi familia.



En mi familia hemos tenido experiencias duras con el cáncer y sabemos que con Dios por delante y apoyo familiar se logran superar los momentos difíciles.



No tengo duda que estarás bien. Te mando un fuerte abrazo. https://t.co/EFOABBPOpY — Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) January 18, 2024

Asimismo, la exministra de Salud, Rosario Turner, y la comunicadora Judy Meana se pronunciaron ante el diagnóstico.

Ricardo, con la ayuda y profesionalismo de los médicos y con la bendición de Dios saldrás adelante. — Rosario Turner (@rosarioetm) January 18, 2024

Por su parte, el aspirante por la vicepresidencia de Panamá por el Partido Panameñista, José Isabel Blandón, escribió: "Toda nuestra solidaridad en este momento difícil a ti y a tu familia. Te deseo que todo salga bien con tu salud y pronta recuperación".

Toda nuestra solidaridad en este momento difícil a tí y a tu familia. Te deseo que todo salga bien con tu salud y pronta recuperación. — José Isabel Blandón (@BlandonJose) January 18, 2024

En el video, Ricardo Lombana dijo que nunca utilizará la enfermedad para faltar a sus responsabilidades ni para escapar de la justicia.

"Esto no me hace más débil. Al contrario, voy a seguir haciendo campaña así como miles de panameños con enfermedades como la que tengo yo o incluso más graves y salen día a día a seguir trabajando, porque no les queda otra opción que hacer frente a la realidad para poder subsistir", puntualizó.