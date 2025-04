Ricardo Martinelli: El presidente Mulino reacciona al viaje del expresidente

Presidente Mulino explica la obligación que tiene Panamá con Martinelli

El mandatario explicó que, hasta el momento, está a la espera de una decisión de Nicaragua. "Vamos a esperar el plazo dado, y si no hay una respuesta, actuaré en concordancia. Hasta el momento, que yo sepa, no hay decisión de Nicaragua de aceptar, si no, ese avión no puede despegar de Panamá", manifestó Mulino, destacando que el derecho internacional obliga a cumplir con las normativas correspondientes.

Asimismo, el presidente enfatizó la obligación de garantizar la protección diplomática de Martinelli, asegurando que en caso de que el salvoconducto sea autorizado, se cumplirá con el proceso adecuado.