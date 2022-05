Se han contabilizado cerca de 2,300 casos de la COVID-19 en centros educativos

La mayoría de los casos provienen de la comunidad y las escuelas no son focos de contagios, indicó la ministra de Educación.

Detalló que los puntos con la mayor incidencia de casos positivos son: San Miguelito, Chiriquí y Panamá Oeste.

“La mayoría de los casos provienen de la comunidad, obviamente sabemos que algún chico que tenga el virus, al estar positivo y no saberlo, se puede generar un pequeño contagio en el salón pero nosotros no hemos tenido cluster y ese ha sido el reporte del Ministerio de Salud en las escuelas, las escuelas no son focos de contagios, sin embargo, sí tenemos que tener la guardia arriba y seguir estableciendo y aplicando los protocolos de bioseguridad”, expresó la titular del Meduca.