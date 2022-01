Según Juan Diego Vásquez, más de B/.4,000.00 para un alcalde metropolitano es una suma elevada

El diputado mencionó que los alcaldes deben ganar lo proporcional a sus municipios, agregó que nunca ha dicho que estos deban vivir en la miseria, pero recalcó que deben ser congruentes.

"Yo no creo que un alcalde que haga un trabajo correcto en su comunidad deba ganar una miseria...pero no creo que por más buen trabajo que haga deba ganar mucho más dinero del que sea sustentable con los propios ingresos municipales", acotó el diputado.

Diputado Juan Diego Vásquez se refiere a los ingresos de alcaldes TReporta

En esa línea temática, recordó que en todo caso el propósito de cualquier persona que aspira a un cargo público no debería ser enriquecerse.

"Nadie debe entrar al Estado a hacerse plata, el que quiere ganar un buen salario que vaya a la empresa privada, que demuestre que es apto", señaló.

Vásquez dijo que el tema en mención no es nuevo para él porque lo ha estado abordando durante el tiempo que ha ejercido como diputado, pero señaló que es bueno que se haya generado este debate nacional.

Resaltó que a pesar de que ha sido un tema de discusión en el Órgano Legislativo, todavía no ha escuchado respuestas convincentes para justificar los gastos elevados.

"Desde ese momento, yo no he visto una justificación sólida de alcaldes y representantes...lo que no me han podido sustentar, en mi opinión, es estos grandes salarios y menos para hacer, lo que sin duda es politiquería electoral", destacó.

Además, exhortó a la ciudadanía a tener participación y dejar sus puntos de vista claros.

"No se van a bajar los ingresos sin presión...por ahí salió un alcalde a decir que nadie le ha pedido que se lo baje...Bueno ciudadanía, si usted quiere que se lo bajen, salgamos a decirlo, salgamos a dejarlo claro", manifestó.

En otro sentido, calificó la incidencia que ha tenido la bancada independiente en la Asamblea Nacional, dijo que a pesar de que son un grupo minoritario han logrado generar debate.

"Yo creo que la bancada (independiente) ha demostrado que se puede trabajar en la Asamblea, sin ser indecente, corrupto, sin ir a robar...la bancada tiene mucho por hacer, pero hemos hecho un trabajo sostenido, constante y correcto", fueron sus palabras.

En lo referente al reciente acuerdo entre Minera Panamá y el Estado dijo que es necesario que se revise el contrato cuando sea enviado a la Asamblea, pero mencionó que a título personal no está de acuerdo con la minería a cielo abierto por los daños ambientales que causa.

"Creo que las regalías son muy pocas comparado con el daño que se hace al país", finalizó.