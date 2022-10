Senafront: En la selva del Darién tenemos hasta el momento 123 muertes de migrantes

“Tenemos hasta el momento 123 muertes (en la selva de Darién), lamentablemente tenemos la mayor cantidad muertos son casualmente por ahogamiento, recuerden que la geografía de nuestra frontera no es una geografía fácil, no es una geografía amigable y los que vienen entrando no conocen los fenómenos que ocurren en nuestra selva. Lamentablemente nuestros ríos van creciendo y van creando cabezas de agua que lamentablemente se han llevado a familias completas”, detalló Trejos.

El subdirector destacó que este es considerado como el paso de la muerte, pero esto se da porque desconocen la ruta de la selva, el largo trayecto y los peligros que le presenta.

"En el flujo migratorio va gente de tercera edad, mujeres embarazadas, niños que lastimosamente no conocen la ruta, no tienen la condición física para soportarlo lo que le muestra el escenario de la selva entonces mueren ahogados o mueren por fatiga, por enfermedades, golpe de calor, enfermedades cardiovasculares, pero al final la cantidad que le dí es de los que sabemos, pero todavía falta investigar de los que han muerto y no tenemos conocimiento", agregó Trejos.

Mientras que la director de Migración, Samir Gozaine, resaltó que Panamá es el primer país de la ruta que hace un recuento oficial de personas, porque la información que recibimos de Colombia es parcial.

"Es parcial porque ellos dicen hay demasiadas trochas, no lo tenemos registrados, pasan y no los vemos. Panamá de toda la ruta que hacen estas personas es el primer país que trata de registrar en su totalidad a todos los individuos, no hay forma de comparar, no sabemos, quiénes vienen, a quiénes esperamos, que ese ha sido nuestro punto a través de Cancillería y del Ministerio de Seguridad ha sido dennos información, porque necesitamos saber a quienes estamos esperando", acotó Gozaine.

Finalmente la directora destacó que los Estados deberían tener una resolución en conjunto para enfrentar el problema de la migración.

Hay que destacar que este año en Panamá se ha sobrepasado la cifra de migrantes que han atravesado la selva del Darién y según el Ministerio de Seguridad Público a la fecha unas 151,572 personas han cruzado este paso.