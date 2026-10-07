Senan y ARAP realizan patrullajes marítimos en costas de Herrera

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) , en coordinación con personal de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), realizaron patrullajes marítimos en las costas del norte de la provincia de Herrera, como parte de las acciones de vigilancia y protección de los espacios marítimos.

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Refuerzan vigilancia marítima en Herrera

En el operativo participaron unidades de la 2.ª Región Aeronaval y la 3.ª Zona Aeronaval, junto con funcionarios de la ARAP.

#Aeronavales de la 2.ª Región Aeronaval, 3.ª Zona Aeronaval, en conjunto con personal de @ARAP_Panama, realizaron patrullajes marítimo por las costas del norte de la provincia de #Herrera, fortaleciendo la seguridad marítima y la protección de nuestros mares.#PlanFirmeza pic.twitter.com/3EJ24u3Xza — Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (@aeronavalpanama) October 6, 2026

De acuerdo con la información suministrada, los recorridos tienen como objetivo fortalecer la seguridad marítima y contribuir a la protección de los mares panameños.

Las autoridades no informaron sobre aprehensiones, decomisos o detección de actividades ilícitas durante los patrullajes realizados en esta zona de la provincia de Herrera.