"Si no se aumentan los aportes el Estado deberá aumentar un impuesto", presidenta de la Junta Directiva de la CSS

"Los representantes del sector empleador tenemos dos años de estar en la Junta Directiva y tenemos dos años de estar escuchando el mismo proceso que no arranca, que no arranca, y que está en Contraloría y que está en la Presidencia, para que ese mismo sistema regrese ahora nuevamente con una nueva sugerencia de la AIG, de cómo se deben restructurar los sistemas, pero entonces tenemos ya cuatro meses viendo el contrato. Esos son los temas que no nos pueden tomar tanto tiempo, algo que sabemos que hay una falencia y es la comunicación de los sistemas informáticos para tener la información al día", indicó la presidenta.

Maduro indicó que a las autoridades le falta voluntad para cambiar esos procesos informáticos y no necesitábamos que un organismo internacional viniera a decirnos algo, que la Contraloría ya lo había dicho desde hace tiempo.

La presidenta también indicó que en el diálogo nacional por la CSS no se tocó el tema de los trabajadores informales o independientes, pero volvió a recalcar que es un tema en el que le falta voluntad a las autoridades para agilizar este proceso, que guarda mucha importancia para la entidad.

"No debemos esperar hasta las elecciones, la decisión tiene que ser ahora y es una decisión que al final la Junta Directiva hará las recomendaciones el informe de la OIT", acotó Maduro.

La presidenta también detalló que la CSS debe hacer mejores inversiones con las propiedades que tiene, debe hacer un mejor inventario de esas inversiones para saber el retorno de esos bienes y mejorarlo.

"Cada vez el hueco se va haciendo más profundo, si ves la diferencia que te estoy diciendo, si cada año le llevas 600 milones, 700 millones de dólares, y que ya viene de un arrastre, porque esto no es de estos últimos años, entonces estás viendo que el Estado, de acuerdo a esa recomendación serían de 3,000 millones de dólares que tendría que aportar el Estado, eso de dónde va a salir, eso no es real, que pensemos que ese va a ser el aporte del Estado y no hay que hacer otras modificaciones", señaló la presidenta.

Maduro advirtió que de no aumentar los aportes o hacer otras modificaciones el Estado tendrá que aumentar algún impuesto para sufragar ese hueco

"Nadie quiere aportar más, pero si el sistema como está no es sostenible y se lo ha demostrado no una, no dos, sino tres instancias diferentes que han demostrado que el sistema como está no es sostenible... si el Ejecutivo decide al día de hoy 'no vamos a tocar ninguna medida paramétrica', sin dudas los aportes tienen que venir de un aumento de un impuesto para poder cubrir la diferencia que hace falta en el sistema", recalcó Maduro.

Finalmente la presidenta indicó que el diálogo nacional de la CSS no tiene ningún impedimento para reanudarse ahora que llegó el informe de la OIT y debe reactivarse prontamente y a paso redoblado para tomar en un par de meses decisiones claves para subsanar la situación de la CSS, ya que el programa de IVM no puede esperar más tiempo.