Panamá Nacionales -  19 de marzo de 2026 - 11:38

Sin costo extra: ley permitirá elegir agua en lugar de soda en combos

La Asamblea Nacional aprobó una ley que permite cambiar bebidas azucaradas por agua en combos sin pagar adicional.

Ley permitirá elegir agua en lugar de soda en combos

Ley permitirá elegir agua en lugar de soda en combos

shutterstock
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves, con 40 votos a favor, el Proyecto de Ley 498 que permite a los consumidores sustituir bebidas azucaradas por agua sin costo adicional en combos de comida rápida.

La iniciativa establece que los clientes podrán optar por agua en lugar de sodas u otras bebidas azucaradas, sin tener que pagar un cargo extra, una práctica común en algunos establecimientos.

Enfoque en la salud

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034664405237960909?s=20&partner=&hide_thread=false

El proyecto busca fomentar hábitos más saludables en la población, reduciendo el consumo de azúcar y contribuyendo a la prevención de enfermedades asociadas.

Derecho del consumidor a elegir agua en vez de soda

Además, la normativa refuerza el derecho de los consumidores a elegir opciones más saludables sin enfrentar costos adicionales. Tras su aprobación en la Asamblea, el proyecto deberá seguir el proceso correspondiente para su sanción y posterior implementación.

En esta nota:
Seguir leyendo

Planta potabilizadora de Mendoza suspende operaciones en Panamá Oeste

Gobierno coordina plan de acción con el IDAAN para enfrentar la crisis del agua

Residentes de Pedasí se reúnen con el IDAAN tras meses sin suministro de agua

Recomendadas

Más Noticias