Sin costo extra: ley permitirá elegir agua en lugar de soda en combos

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves, con 40 votos a favor, el Proyecto de Ley 498 que permite a los consumidores sustituir bebidas azucaradas por agua sin costo adicional en combos de comida rápida.
La iniciativa establece que los clientes podrán optar por agua en lugar de sodas u otras bebidas azucaradas, sin tener que pagar un cargo extra, una práctica común en algunos establecimientos.
Enfoque en la salud
El proyecto busca fomentar hábitos más saludables en la población, reduciendo el consumo de azúcar y contribuyendo a la prevención de enfermedades asociadas.
Derecho del consumidor a elegir agua en vez de soda
Además, la normativa refuerza el derecho de los consumidores a elegir opciones más saludables sin enfrentar costos adicionales. Tras su aprobación en la Asamblea, el proyecto deberá seguir el proceso correspondiente para su sanción y posterior implementación.