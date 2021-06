Sindicatos de trabajadores piden al Gobierno extender moratoria

"La situación a nivel de desempleo es realmente muy, muy preocupante para todos, se señala que casi el 20% de los trabajadores están desempleados y eso desde luego lleva a una cadena de situaciones que se están dando con los trabajadores, pero también se está dando a nivel de lo que se paga en la Caja del Seguro Social, son condiciones muy difíciles se ha conversado, pero no hay nada concreto que se va a garantizar", aseguró Reyes.

La secretaria de la CGTP señaló que hay que entender que hay trabajadores que se les ha reacivado, pero luego se les despide y pierden la ayuda del bono, además de que no se les paga sus prestaciones y que las empresas están contratando a nuevos trabajadores con salarios inferiores.

"Yo creo que el Gobierno debe reunirse con todas estas empresas que van a abrir y deben llegar a algunos acuerdos con ellas con el objetivo de garantizar el empleo a los trabajadores, yo creo que eso es fundamental. No puede ser que se le dé la libertad a ellas como ellas consideran, sin embargo el trabajador es el que sigue pagando el precio de esta pandemia", expresó Reyes.

Extensión de moratoria financiera

Además la dirigente sindical hizo el llamado al Gobierno de extender la moratoria bancaria, en vista de que hay muchos trabajadores con contratos sin reactivar y desempleados sin poder enfrentar las deudas financieras adquiridas.

"Hay otra cosa, además de la parte del desempleo a la cual bueno el trabajador abriga a que lo llamen, pero si eso no se da estaría en una condición muy difícil para el país... el 30 de junio culmina la moratoria donde termina la posibilidad de elos puedan mantenerse en el sentido de los acuerdos que se han hecho con las empresas sean financieras, las mueblerías, etc... por lo menos debieran extender esa moratoria, así como le han extendido por ejemplo a las empresas por dos años que no paguen la cuota obrero-patronal, deben extender esa moratoria", sentenció la secretaria general.

Reyes aseguró que en estos momentos no hay conversaciones para salvaguardar los empleos de los panameños y es importante que se llame a los distintas organizaciones, ya que cada una representa a sectores diferentes y tienen propuestas diferentes.