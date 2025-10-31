Sismo de magnitud 5.1 se percibe en Panamá tras registrarse cerca de la costa norte de Colombia

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP) reportó la noche de este jueves un sismo con magnitud preliminar de 5.1, registrado cerca de la costa norte de Colombia, aproximadamente a 114 kilómetros al noreste de Tortí, provincia de Panamá Este.

Según el informe técnico, el movimiento telúrico fue detectado por las estaciones sismológicas ubicadas en Colón, Panamá Este, Centro y Oeste, Darién, Taboga y otras provincias, donde varias personas reportaron haberlo sentido levemente.

Sismo de 5.1 en Colombia, se siente en Panamá Este

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1984085838880178548&partner=&hide_thread=false El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (@igcpanamaup) reportó la noche de este jueves un sismo con magnitud preliminar de 5.1, registrado cerca de la costa Norte de Colombia, a 114 km al Noreste de Tortí.



Detalla que "quedó registrado por estaciones de Colón,… pic.twitter.com/Ahx2cTXxPi — Telemetro Reporta (@TReporta) October 31, 2025

Hasta el momento, no se registran reportes de daños materiales ni afectaciones humanas, de acuerdo con los primeros monitoreos realizados por las autoridades.

El Instituto de Geociencias mantiene vigilancia continua sobre la actividad sísmica en la región y recordó que Panamá se encuentra en una zona de interacción de placas tectónicas, lo que hace posible la ocurrencia de sismos leves y moderados de forma ocasional.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomendó mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad ante sismos, como identificar zonas seguras dentro del hogar o lugar de trabajo y tener siempre a mano un plan de emergencia familiar.