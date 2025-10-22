Panamá Nacionales -

No se reportan afectaciones en Chiriquí y Bocas del Toro tras fuerte sismo en Costa Rica

No se han reportado daños en Chiriquí y Bocas del Toro, tras el sismo de magnitud 6.1 registrado en Costa Rica, así lo dio a conocer Omar Smithg, director del Sinaproc. Detalló que durante el día continuarán con los monitoreos y hace un llamado a que si algún ciudadano observa algún tipo de afectación lo comunique para realizar las inspecciones correspondientes.