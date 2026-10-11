Panamá Nacionales -

Sismo en Panamá | Moradores de Torio protestan ante falta de ayuda por parte de las autoridades

Moradores de la comunidad de Torio, en la provincia de Veraguas, realizan una protesta ante la falta de respuesta y ayuda por parte de las autoridades tras las afectaciones sufridas por el sismo de magnitud 7.5. Detallan que requieren medicamentos, alimentos y agua. “El pueblo ahorita está sin agua, no hay un plan, estamos sin luz, ya tenemos tres días, el pueblo está durmiendo en el monte, debajo de los árboles, en carpas improvisadas”, expresó uno de los manifestantes.