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Sismo en Panamá | Residentes de El Calabacito se organizan para apoyarse y realizan una olla común

Familias que resultaron afectadas en la comunidad de El Calabacito se han organizado para apoyarse y realizan una olla común. Le hacen un llamado a las autoridades del Gobierno Central para que lleguen a este punto, realicen las verificaciones de los daños y les brinden apoyo. Le hacen un llamado a las autoridades del Gobierno Central para que lleguen a este punto, realicen las verificaciones de los daños y les brinden apoyo.