Veraguas Nacionales -  9 de agosto de 2025 - 18:36

¡Solo tres 'Martinelli'! Intento de hurto en alcaldía termina con sorpresa en Veraguas

El alcalde de Santa Fe, Hortencio Palma, calificó el hecho como "el robo del siglo" y aseguró que la alcaldía no guarda dinero en efectivo.

¡Solo tres Martinelli! Intento de hurto en alcaldía termina con sorpresa.

¡Solo tres 'Martinelli'! Intento de hurto en alcaldía termina con sorpresa.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

En las oficinas de la Alcaldía de Santa Fe, en la provincia de Veraguas, delincuentes ingresaron a la sección de tesorería con el propósito de sustraer el dinero en efectivo que presuntamente estaba guardado en las instalaciones. Sin embargo, solo lograron llevarse tres balboas en monedas 'Martinelli'.

El alcalde del distrito, Hortencio Palma, calificó el hecho como "el robo del siglo" y aseguró que el municipio no guarda dinero en efectivo. Además, señaló que en otra área de la alcaldía había 25 centavos, sumando un total de B/. 3.25 hurtados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1954318928798449852&partner=&hide_thread=false

Imponen decreto alcaldicio en Santa Fe de Veraguas

El alcalde señaló que ha implementado un decreto alcaldicio para limitar la venta de licor en el distrito hasta las 9:00 a.m., debido a denuncias sobre personas en estado de embriaguez desde muy temprano, que molestan a niños y jóvenes que se dirigen a los centros educativos.

En esta nota:
Seguir leyendo

Cochinos PTY de la Alcaldía realiza jornada contra el dengue en Pueblo Nuevo

Calendario escolar 2025: el día libre del segundo trimestre será esta semana

MOP informa sobre la caída de un puente colgante en Penonomé

Recomendadas

Más Noticias