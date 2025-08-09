¡Solo tres 'Martinelli'! Intento de hurto en alcaldía termina con sorpresa en Veraguas

¡Solo tres 'Martinelli'! Intento de hurto en alcaldía termina con sorpresa. TReporta

Por Ana Canto En las oficinas de la Alcaldía de Santa Fe, en la provincia de Veraguas, delincuentes ingresaron a la sección de tesorería con el propósito de sustraer el dinero en efectivo que presuntamente estaba guardado en las instalaciones. Sin embargo, solo lograron llevarse tres balboas en monedas 'Martinelli'.

El alcalde del distrito, Hortencio Palma, calificó el hecho como "el robo del siglo" y aseguró que el municipio no guarda dinero en efectivo. Además, señaló que en otra área de la alcaldía había 25 centavos, sumando un total de B/. 3.25 hurtados.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse