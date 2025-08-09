¡Solo tres 'Martinelli'! Intento de hurto en alcaldía termina con sorpresa en Veraguas

En las oficinas de la Alcaldía de Santa Fe, en la provincia de Veraguas, delincuentes ingresaron a la sección de tesorería con el propósito de sustraer el dinero en efectivo que presuntamente estaba guardado en las instalaciones. Sin embargo, solo lograron llevarse tres balboas en monedas 'Martinelli'.
Imponen decreto alcaldicio en Santa Fe de Veraguas
El alcalde señaló que ha implementado un decreto alcaldicio para limitar la venta de licor en el distrito hasta las 9:00 a.m., debido a denuncias sobre personas en estado de embriaguez desde muy temprano, que molestan a niños y jóvenes que se dirigen a los centros educativos.