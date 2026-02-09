Spay Panamá esteriliza 400 perros y gatos en jornada en El Valle de Antón

La organización Spay Panamá informó sobre la esterilización de 400 mascotas durante una jornada realizada en El Valle de Antón, provincia de Coclé, como parte de sus esfuerzos para combatir el maltrato y la sobrepoblación animal.

De acuerdo con la entidad, durante la actividad se esterilizaron 159 gatos y 241 perros, en un operativo que reunió a veterinarios, voluntarios y donantes comprometidos con el bienestar animal.

Programa busca reducir abandono y maltrato

La jornada forma parte del programa intensivo de esterilizaciones que impulsa la organización, cuyo objetivo es disminuir el crecimiento descontrolado de animales domésticos, una de las principales causas del abandono y maltrato.

Spay Panamá destacó que estas iniciativas permiten mejorar la calidad de vida de las mascotas y contribuyen a la salud pública, al reducir la cantidad de animales en situación de calle.

Trabajo conjunto por el bienestar animal

La organización resaltó la participación de profesionales de la medicina veterinaria, voluntarios y colaboradores que hicieron posible el desarrollo de la jornada.

Asimismo, reiteraron la importancia de promover la tenencia responsable de mascotas, incluyendo controles médicos, vacunación y esterilización, como medidas fundamentales para prevenir el abandono animal.

Spay Panamá continúa desarrollando actividades similares en distintas regiones del país con el propósito de generar conciencia y brindar soluciones sostenibles a esta problemática.