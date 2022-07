Suntracs mantendrá llamado a huelga para el 13 de julio, tras propuesta del Gobierno

"Mañana vamos a hacer las acciones que estamos planteando en horas de la mañana, la marcha en horas de la tarde y el día miércoles va a haber una huelga en todo el país en el sector de la construcción de 24 horas, si no hay respuestas contundentes a las necesidades que tiene el pueblo, pero nosotros hemos planteado un pliego de 32 puntos y el gobierno no se ha referido al resto de los puntos que hemos manifestado y naturalmente aquí no vamos a volver a estar en el juego", indicó el dirigente de los obreros, Saúl Mendez.