"Te operamos y ya tú no puedes tener más hijos", testimonio de supuesta víctima de esterilización

"Estaba desmayándome, en ese desmayo se aprovecharon de mí, yo con un dolor grande y ellos mismos forzaron mi mano, tuvieron que hacer que yo firmara, ellos mismos utilizaron mi mano. Ellos me hicieron firmar sin saber por qué estaba firmando", señaló la mujer.

De acuerdo con ella, luego de eso un doctor le informó que la habían operado y que no podría tener más hijos. "Me trataron como si yo fuera un animal, me trataron la verdad no como un ser humano", finalizó.

Testimonio de supuesta esterilización forzada en Bocas del Toro TReporta

Informe de Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional sobre esterilizaciones forzadas

La semana pasada, en la Comisión de la Mujer en la Asamblea Nacional, la diputada suplente Walkiria Chandler, denunció que había registro de supuestas esterilizaciones en Bocas del Toro, pero fue interrumpida por la diputada Kayra Harding; afirmó que no era el tema de la reunión.

Posteriormente, la diputada Harding presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por el tema de esterilizaciones y dijo que conoció sobre la situación recientemente, pero la diputada Chandler indicó que la información fue notificada en el 2021.

"Esto se recoge en un informe y se hace público el 26 de octubre en la comisión", precisó.

Según Chandler, el tema surgió debido a que una comisión de la Asamblea Nacional se trasladó a Almirante para evaluar un brote de leishmaniasis no atendido, pero estando en el lugar fuero informados de al menos 10 casos de supuestas esterilizaciones forzadas o sin consentimiento.

La diputada explicó que a pesar de que conocían el tema desde octubre estaban esperando la información oficial de lo que estaban haciendo las autoridades de salud para poder proceder de otras maneras; ya que, según ella incluso en la propia Comisión de la Mujer no se la ha dado la importancia debida.

"De manera responsable, sin desestimar la versión de las mujeres es necesario conocer qué estaba haciendo la autoridad, por ese derecho al contradictorio, se necesitan ambas versiones", mencionó Chandler.

Diputada Chandler se refiere al tema de las esterilizaciones forzadas TReporta

Necesidad de información oficial por parte del Ministerio de Salud

En ese sentido, contrapuso la situación con el informe acerca de los presuntos abusos en los albergues, dijo que pesar de que ha pasado un año, no se ha logrado avanzar en el mismo, lo que representaría un indicativo para ver lo que podría suceder en este caso si no se recopila información.

"Si nosotros habiendo entregado un informe robusto en el caso de la Senniaf, con más de 700 páginas, a un año de estas denuncias aquí todavía no ha caído nadie verdaderamente responsable, qué se espera entonces si se entrega un informe con solamente una de las versiones", rescató.

De acuerdo con Chandler, es importante que se conozca la versión oficial del Ministerio de Salud, acotó que eso era lo que buscaba cuando fue interrumpida por Harding; ya que, desde que fue presentado el informe en octubre del 2021, no ha habido pronunciamiento oficial.

"La Comisión intentó hablar con el regional de Salud de Bocas del Toro; cuando se da esto, incluso había personal médico del Minsa y ellos se negaron a hablar, esto consta en el video que presenté el 26 de octubre del año pasado", expresó.

Finalmente, la diputada enfatizó que es necesario que las mujeres conozcan y puedan decidir lo que sucederá con su cuerpo, mencionó que la política de esterilización no es lo que se debe señalar, pero sí la falta de acceso a la información de estas mujeres.

"Si usted quiere combatir la pobreza, hágalo con programas de educación, hablemos de planificación económica, planificación familiar, educación sexual, pero no podemos estar esterilizando a conveniencia a un pueblo de manera selectiva porque se crea que al ser comarca esto no iba a salir de ese lugar y esto no se iba a conocer", finalizó.