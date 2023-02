Testimonios de sobrevivientes del accidente en Gualaca.

Al levantarse después del impacto, notó que acompañantes del vehículo estaban dispersos por el terreno, algunos moviéndose poco a poco.

"Yo vi que ese conductor venía bien y el otro muchacho, venían bien. Todo el mundo se sorprendió. La mayoría de la gente venía dormida", comparte Víctor acerca de lo sucedido.

https://twitter.com/TReporta/status/1628454825263529985 Víctor Velásquez, uno de los sobrevivientes del accidente en Gualaca, explicó que la mayoría de los pasajeros estaban dormidos al momento del choque y había mucha neblina en el sitio. #TReporta pic.twitter.com/Lbg1NQvBcH — Telemetro Reporta (@TReporta) February 22, 2023

La cifra de fallecidos, según reportes oficiales de la semana pasada, son de 41 personas, de las 66 que iban a bordo del autobús 5B-54.

Adriana Quinto, cuenta su angustia al no tener información acerca de su madre y padrastro, quienes viajaban en el transporte accidentado. A su dos hermanos menores de edad, los ha tenido que acompañar y apoyar ante la incertidumbre.

Cuenta que el 14 de febrero salió su madre desde las 1:00 p.m. del refugio del Darién, en el primer bus de aquel día.

"Hasta este momento yo no sé nada de mi mamá, no sé nada de mi padrastro. Trato de estar tranquila por mis hermanos, mis hijos, mi esposo y mi familia que está aquí, pero no es fácil", dice la joven, muy afectada por su situación.

https://twitter.com/TReporta/status/1628183864106708995 Tras siete días del trágico accidente en Gualaca, familiares de algunos migrantes que iban a bordo del bus accidentado narran sus testimonio y la desesperación al no tener suficiente información.#TReporta pic.twitter.com/zBR1AmxtIO — Telemetro Reporta (@TReporta) February 22, 2023

Hace unos días, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENIAF), comunicó, que los niños sobrevivientes se encuentran en comunicación son sus padres y han logrado mantener momentos de convivencia. Algunos adultos están en estado de recuperación, por lo que se han imposibilitado las entrevistas.