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"Todas las cabezas están a disposición del Presidente", ministra Montalvo tras fuga en La Joyita

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, rindió un nuevo balance sobre los operativos para dar con la recaptura de los reclusos que se evadieron del centro penitenciario La Joyita. También dijo que se realizan las investigaciones sobre lo sucedido en el motín, confirmó desvinculaciones y movimientos en el Sistema Penitenciario y advirtió que habrán consecuencias.