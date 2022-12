Trabajadores de Minera Panamá preocupados tras anuncio de cierre de operaciones comerciales

Francisco Díaz , de la Unión de Trabajadores de Minera Panamá , manifestó este lunes la preocupación que mantienen tras el anuncio del Gobierno Nacional sobre el cierre de operaciones comerciales de la mina luego de que la empresa no firmó un nuevo contrato en el plazo establecido.

“Esto es algo muy preocupante, muchos trabajadores, los compañeros se me han acercado, me han llamado sobre la situación, qué va a pasar con ellos, con los puestos de trabajo, es un ingreso que ellos tienen donde llevan el sustento a su hogar, su familia les pregunta qué va a pasar con ellos si no hay un término donde se firme un acuerdo de ese contrato ley”, expresó Díaz.