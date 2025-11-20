UDELAS otorga Doctorado Honoris Causa a exprocuradora de la Administración

La Universidad Especializada de las Américas ( UDELAS ) otorgó este miércoles el Doctorado Honoris Causa a la reconocida jurista, docente e investigadora Alma Montenegro de Fletcher, en reconocimiento a su amplia trayectoria profesional y sus aportes al desarrollo institucional, jurídico y social del país.

El acto tuvo lugar durante la celebración del 28 aniversario de UDELAS, encabezado por su rectora, Nicolasa Terreros Barrios, quien destacó que el aniversario es un momento para “celebrar la esencia, la lectura de los años y el significado que la institución ha tenido en la historia del país”.

Reconocimiento unánime del Claustro Universitario por UDELAS

image

La rectora subrayó que el Claustro Universitario decidió de manera unánime otorgar la distinción, tras un riguroso proceso de análisis y evaluación que tomó en cuenta la disciplina intelectual, el pensamiento crítico y los aportes académicos de Montenegro de Fletcher.

“Hablar de la doctora Alma Montenegro de Fletcher es hablar de formación, análisis, pensamiento crítico e investigación. Es reconocer sus aportes pioneros en administración pública, principio de legalidad, derecho de familia, derechos de la mujer y, además, en temas actuales como ética, transparencia, nepotismo y lucha contra la corrupción”, afirmó Terreros Barrios. “Hablar de la doctora Alma Montenegro de Fletcher es hablar de formación, análisis, pensamiento crítico e investigación. Es reconocer sus aportes pioneros en administración pública, principio de legalidad, derecho de familia, derechos de la mujer y, además, en temas actuales como ética, transparencia, nepotismo y lucha contra la corrupción”, afirmó Terreros Barrios.

Durante su intervención, Montenegro de Fletcher expresó su profundo agradecimiento a la rectora Terreros Barrios y a la comunidad universitaria. Destacó el rol de UDELAS en la formación de profesionales con sentido social y enfatizó que seguirá cercana a los avances de una institución que según dijo ha demostrado claridad de objetivos, transparencia y disciplina en la transformación de la educación superior.