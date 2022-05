Unidades de la Policía investigadas por supuesto abuso son dos sargentos y dos cabos

Director de la DRP brinda detalles sobre investigación de cuatro unidades

Explicó que la Junta Disciplinaria Superior decidió hacer la recomendación de destitución de las cuatro unidades, sin embargo, según lo establecido en la ley, quien tiene la facultad de destituir es el Presidente de la República, por lo que se continúa con el trámite, en tanto se procedió a reconocerles el derecho que tienen de vacaciones acumuladas.

Indicó que mientras este trámite continúa su curso, ellos tendrá la posibilidad de presentar un recurso de apelación en primera instancia y un recurso de apelación en segunda instancias, una vez agotados estos dos recursos y de confirmarse la decisión de la Junta Disciplinaria Superior, ellos tendría la posibilidad de presentar una demanda contencioso administrativa ante la Corte Suprema de Justicia.

Alonso detalló que al parecer y según declaraciones de la presunta víctima, los hechos se dieron con consentimiento.

“Fue una relación consentida, que de acuerdo a la declaración de la niña, ni ella les dijo que era menor ni ellos se lo preguntaron. No fue una sola relación, fueron varias veces que tuvieron encuentros, eso lo dice en las mismas declaraciones y es lo que radica en el expediente disciplinario, entonces no fue un hecho que supuso violencia, sí hubo la participación de las unidades y eso fue lo que tratamos de probar disciplinariamente para tomar una decisión, lamentablemente ocurrió, quisiéramos que hechos así no ocurran”, señaló.