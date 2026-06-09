Panamá Nacionales - 9 de junio de 2026 - 14:01
Vendedores de alimentos y billetes piden reconsiderar desalojo de policlínica de Las Tablas
Vendedores de alimentos y de billetes que se ubican en los predios de la Policlínica Miguel Cárdenas de Las Tablas, piden a las autoridades reconsiderar un desalojo ya que se han quedado sin su sustento.
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