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Panamá Nacionales -  9 de junio de 2026 - 14:01

Vendedores de alimentos y billetes piden reconsiderar desalojo de policlínica de Las Tablas

Vendedores de alimentos y de billetes que se ubican en los predios de la Policlínica Miguel Cárdenas de Las Tablas, piden a las autoridades reconsiderar un desalojo ya que se han quedado sin su sustento.

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