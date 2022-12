Vicealcaldesa Meana pide a empresa contratada para alumbrado navideño subsanar fallas técnicas

"Sí, hay fallas en la iluminación, no podemos mirar hacia un lado y la empresa tiene que subsanarlas, yo como una madre salí a decir, si tú tienes un presupuesto y quieres hacer una Navidad bonita,... que ha habido fallas técnicas o ha habido retrasos la empresa lo tiene que comunicar, lo tiene que decir y yo estoy de acuerdo... me tocó venir para dar la cara, y porque yo siempre he dicho yo doy la cara, no para defender a nadie, porque cada quien tiene que ser responsable de lo que hace y de lo que firma y de lo que aprueba", señaló la vicealcaldesa sobre el tema.

VER NOTA: Alcaldía de Panamá gastará B/. 5.7 millones entre el desfile de Navidad y el alumbrado

Respecto a las críticas que le han hecho a la vicealcaldesa, quien desde un inicio respondió a las críticas por el excesivo costo del alumbrado de más de 2.5 millones de balboas con un "con la Navidad de los niños no se metan", señaló que se siente apaleada por los cuestionamientos en las redes y los medios de comunicación.

"Me siento hoy bastante apaleada, tengo que decirlo, porque he sido la persona que ha salido a los medios a hablar de diferentes temas, yo creo que hay situaciones que golpean tanto a los gobierno locales como al Gobierno Nacional, Judy Meana ha ido a los medios a explicar, yo le digo a los periodistas, yo no salgo a defender, porque aquí cada uno debe ser responsable de lo que hace de las decisiones que toma y de lo que firma... como vicealcaldesa yo solo puedo hacer hasta donde el alcalde me delega y en el Consejo yo no tengo ni voz ni voto", recalcó Meana.

Concejales como Guillermo "Willy" Bermúdez y Ricardo Domínguez, señalaron algunas de las fallas del alumbrado navideño, señalando la falta de electricidad de algunas conexiones, las conexiones eléctricas peligrosas que se han dado y la cantidad excesiva de generadores de electricidad que se han apreciado en algunos parques de la urbe capital.