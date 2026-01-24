Panamá Nacionales -

Volumen de basura ha disminuido en distintos puntos de San Miguelito

En varios puntos del distrito de San Miguelito se puede observar una disminución en la cantidad de basura, a una semana desde que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asumió el servicio de recolección de los desechos. Sin embargo, en otros sectores los moradores piden más cuidado con el uso de las retroexcavadoras, ya que han provocado afectaciones como la rotura de tuberías.