Zulay Rodríguez denuncia irregularidades en elecciones internas del PRD y explica diferencias con Benicio Robinson

Zulay Rodríguez habla sobre diferencias con Benicio Robinson y elecciones internas del PRD

"Pagaron mucha plata. Tengo 'chats' de compañeras, de las 12:00 de medianoche, la mamá de la candidata, tu sabes que ella es la subdirectora de titulación de Anati, les dieron B/.200.00, posteriormente nos mandaron a señalar, otra compañera, que un alcalde de Colón les dio B/.300.00 para asegurar que no votaran por mí, y posteriormente a las 5:00 a.m. mandaron, supuestamente, B/.500.00 de parte de Benicio y de Presidencia… allí hubo consenso, se pusieron tanto el Ejecutivo como Benicio y su facción, para ellos darme contra y ayudar a la candidata. ¿Quién puede contra eso? B/.1,000.00 que le paguen a una persona para que vote en contra tuya, donde le señalaban a las delegadas que si no se ponían la gorra y el uniforme las botaban del trabajo", detalló Zulay Rodríguez.

Señaló que no ha podido presentar la denuncia por estos hechos debido a que la Comisión de Elecciones del PRD no ha remitido al Tribunal Electoral las resoluciones de las elecciones.

“Le pido a la Comisión de Elecciones del PRD que envíe las resoluciones al Tribunal Electoral, porque recuerden que si ellos no envían las resoluciones de impugnación y denuncias pertinentes, el Tribunal Electoral no puede intervenir, por un tecnicismo yo no he podido presentar las denuncias pertinentes ante los magistrados del Tribunal Electoral”, indicó.

Añadió que se está reuniendo con miembros del colectivo que no reconocen la reelección de Benicio Robinson como presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), por lo que buscan tomar acciones.

“El partido está secuestrado, esto es una realidad, es un hecho público y notorio, por Benicio Robinson, él es el que manda, él se burló del Ejecutivo, se burló de Gaby Carrizo, lo tiene engañado en el carrito que va a hacer que sea el candidato presidencial... nosotros nos estamos reuniendo porque nosotros tenemos que hacer una lucha, porque nosotros no reconocemos la forma espúrea en que ha sido electo este señor a través de compradera de votos”, dijo Rodríguez.

Zulay Rodríguez explicó que las diferencias con Benicio Robinson datan desde el año 2014 cuando ella se opuso al pacto de gobernabilidad, momento en el que la diputada suplente de Robinson en ese entonces, la agredió físicamente enviada supuestamente por él.

"Cuando yo comienzo a decir que este era el pacto de la rebuscabilidad, se me acerca la diputada Mónica Quintero que era su suplente de Benicio Robinson, y me dijo: dice Benicio que tu estás hablando de él, tú estás hablando mal de mi jefe, no vuelvas a hablar mal de Benicio y toma esto te lo manda Benicio Robinson, y me pegó en la quijada… yo puse la denuncia en la Corte Suprema de Justicia, al final no quedó en nada porque él prácticamente es una persona que nadie toca” y desde allí comienzan las diferencias, indicó.