Escándalo en la NBA: una salvaje pelea generó una batalla campal con cinco expulsados

https://twitter.com/BallySportsNOR/status/1621704572019347456 What just happened?!?



Mo Bamba and Austin Rivers have been ejected after this incident.#RaisedByWolves | #NBA pic.twitter.com/DkPSa9TkOH — Bally Sports North (@BallySportsNOR) February 4, 2023

Rivers, escolta de los Timberwolves e hijo del técnico Doc Rivers (Sixers), se encaró con Bamba, que estaba sentado en el banco de suplentes de los Magic, tras un intercambio de palabras.

El pívot, de 2,13 metros de altura, se levantó de su asiento de inmediato frente a Rivers (1,93m) y ambos se trenzaron a golpes de puño dentro de la pista, mientras llegaban corriendo compañeros de ambos equipos y miembros de seguridad junto con los árbitros trataban de separarlos.

Además de Bamba y Rivers, los árbitros expulsaron al base Jalen Suggs, por los Magic, y al alero Taurean Prince y el ala-pívot Jaden McDaniels por los Timberwolves.

NBA 3.jpeg Escándalo en la NBA

En la sala de prensa, Rivers acusó a Bamba de lanzarle comentarios irrespetuosos tras fallar un triple desde una posición clara.

"No voy a revelar lo que dijo pero no me gustó la forma en que me habló. No había ninguna razón, no lo conozco personalmente", declaró el escolta suplente. "En la siguiente jugada le pedí que fuera respetuoso. Yo no quiero hacerme el tipo duro pero tampoco voy a dejar que nadie me falte al respeto", completó.

"Me sentí mal por ser expulsado y sentí que decepcioné a mi equipo. Otros dos jugadores importantes también fueron expulsados en el proceso y eso me hace sentir muy mal", afirmó Rivers con semblante serio.

Este fuerte incidente en el Wolves-Magic llegó a sólo 24 horas de otra pelea en la que Dillon Brooks y Donovan Mitchell fueron expulsados en el partido del jueves que acabó con victoria de los Cleveland Cavaliers frente a los Memphis Grizzlies (128-113). En esa disputa, Brooks golpeó en la entrepierna a la estrella de los Cavaliers y fue suspendido por un partido; mientras que Mitchell recibió una multa de 20.000 dólares. Habrá que ver que sanciones les corresponden a sus colegas implicados en este nuevo escándalo.