Regresa Calle 7 Kids, asiste al casting este 13 de enero

¿Eres fanático de la competencia de verdad? Si tienes entre 9 y 12 años, entonces esta es tu oportunidad de formar parte de Calle 7 Kids en Tu Mañana. Solo tienes que ir al gran casting este lunes 13 de enero en los Estudios Medcom Ancón de 8am a 12md #Calle7Kids #TuMañanaInspira