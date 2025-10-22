CIHAC en acción: investigando, publicando y difundiendo la historia de Panamá

El Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC AIP) combina la investigación con la divulgación para acercar la historia de Panamá tanto a la comunidad académica como al público general. Sus principales líneas de trabajo abarcan la arqueología, la historia, la antropología y la musicología, todas enfocadas en documentar, analizar y preservar la identidad panameña desde distintas perspectivas.
Asimismo, la institución promueve publicaciones, exposiciones, talleres y contenidos digitales que presentan los resultados de sus investigaciones de forma accesible y atractiva.
Con estas acciones, el CIHAC fortalece la comprensión del pasado, estimula la valoración del patrimonio nacional y se consolida como un referente clave en la investigación cultural panameña.