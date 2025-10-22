CIHAC en acción: investigando, publicando y difundiendo la historia de Panamá

El Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC AIP) combina la investigación con la divulgación para acercar la historia de Panamá tanto a la comunidad académica como al público general. Sus principales líneas de trabajo abarcan la arqueología, la historia, la antropología y la musicología, todas enfocadas en documentar, analizar y preservar la identidad panameña desde distintas perspectivas.

Cada proyecto del CIHAC busca convertir el conocimiento en una herramienta de conexión con la memoria colectiva del país. Entre sus iniciativas destacan estudios sobre el Canal de Panamá y los grupos humanos que participaron en su construcción, excavaciones arqueológicas de los primeros asentamientos europeos, rutas culturales de la música panameña y análisis sobre tradiciones y prácticas sociales de diversas comunidades.

Asimismo, la institución promueve publicaciones, exposiciones, talleres y contenidos digitales que presentan los resultados de sus investigaciones de forma accesible y atractiva.

Con estas acciones, el CIHAC fortalece la comprensión del pasado, estimula la valoración del patrimonio nacional y se consolida como un referente clave en la investigación cultural panameña.