La Dra. Marixa Lasso resaltó el legado integracionista del Congreso Anfictiónico en foro económico en Panamá

La Dra. Marixa Lasso, historiadora panameña e investigadora del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC), participó en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, realizado en el Panamá Convention Center, donde ofreció una ponencia sobre identidad e integración regional desde la perspectiva histórica.

En su intervención, la Dra. Marixa Lasso abordó el legado del Congreso Anfictiónico y cómo esa visión integradora volvió a tomar fuerza décadas después, particularmente en 1864, cuando varios países de América Latina se reunieron en Lima para discutir formas de cooperación y articulación regional.

Uno de los ejes centrales de su exposición fue el pensamiento del panameño Justo Arosemena, quien para ese momento se desempeñaba como embajador de Colombia en Lima y representaba también a Panamá, cuando el país aún formaba parte de Colombia. Según explicó la Dra. Marixa Lasso, Arosemena impulsó ideas que apuntaban a construir una región más unida mediante mecanismos de cooperación entre Estados, con énfasis en la defensa conjunta ante amenazas externas, la creación de instancias internacionales para resolver conflictos entre países, y propuestas orientadas a facilitar una identidad regional compartida, incluyendo nociones de ciudadanía e integración entre naciones latinoamericanas.

La participación de la Dra. Marixa Lasso en este foro internacional puso en el centro del debate cómo los proyectos históricos de integración siguen conectando con las discusiones actuales sobre el futuro de América Latina y el Caribe, especialmente en un escenario global donde la región busca mayor coordinación, estabilidad y representación.