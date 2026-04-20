Violencia en Calobre: hombre queda grave tras agresión con machete de su hermano

Un caso de violencia familiar se registró la tarde del domingo 19 de abril, esto en el distrito de Calobre , donde una persona resultó herida de gravedad tras ser agredida con un machete en una de sus manos, por su propio hermano durante una acalorada discusión.

De acuerdo con informes preliminares, ambos involucrados se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento del incidente. El herido fue trasladado al Hospital Dr. Luis 'Chicho' Fábrega, donde permanece recluido en estado delicado.

Tal vez te interese: Extraditan a Panamá implicado en el atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas de 1994

Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias que suscitaron este hecho de sangre.

Preocupación en la comunidad de Calobre

Moradores del sector expresaron su inquietud ante el aumento de hechos violentos, asegurando que este no es un caso aislado. Según indicaron, durante el pasado fin de semana se registraron más de tres riñas en la zona, y casas utilizadas como cantinas clandestinas causan preocupación entre los residentes.