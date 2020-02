La lluvia en Los Ángeles ensombrece la cuenta atrás para los Óscar

EFE • 9 Feb 2020 - 06:30 PM

La lluvia que está cayendo hoy en Los Ángeles (EE.UU.) ha ensombrecido la cuenta atrás para la 92 edición de los Óscar, que se celebrará en la ciudad californiana a partir de las 17.00 horas (1.00 GMT del lunes).

Con todos los medios de comunicación ya preparados y la alfombra roja a punto de empezar, ha comenzado una lluvia intensa en Los Ángeles que se ha dejado notar en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Las estrellas podrán desfilar sin ningún problema y sin mojarse por la alfombra, ya que la Academia de Hollywood instala cada año una carpa transparente para proteger a los nominados de cualquier eventualidad meteorológica.

Pero la lluvia deslució en parte la previa de los premios y rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter en Los Ángeles.

La previsión de la jornada ya apuntaba a posibles lluvias y pronosticaba un ambiente nublado y fresquito con una máxima en torno a los 15 grados.

El Dolby Theatre apura ya los últimos preparativos para una edición de los Óscar que, por segundo año consecutivo, no tendrá maestro de ceremonias.

"Joker", con once nominaciones, parte con ventaja por delante de "1917", "The Irishman" y "Once Upon a Time... in Hollywood", todas ellas con diez candidaturas cada una.

El drama bélico "1917" y el fenómeno surcoreano "Parasite" son las aspirantes destacadas al premio a la mejor película, una categoría donde también están nominadas "Once Upon a Time... in Hollywood", "The Irishman", "Ford v Ferrari", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women" y "Marriage Story".

Sam Mendes, de "1917", es el rival a batir en el apartado de mejor dirección, un año más sin mujeres nominadas y en donde también son candidatos Martin Scorsese ("The Irishman"), Quentin Tarantino ("Once Upon a Time... in Hollywood"), Todd Phillips ("Joker") y Bong Joon-ho ("Parasite").

Antonio Banderas, con su primera nominación al Óscar gracias a la cinta de Pedro Almodóvar "Dolor y gloria", tendrá muy difícil derrotar a Joaquin Phoenix ("Joker") en la competición por el premio al mejor actor.

Adam Driver ("Marriage Story"), Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time... in Hollywood") y Jonathan Pryce ("The Two Popes") son los otros tres nominados.

Y el galardón a la mejor actriz tendrá como contendientes a Cynthia Erivo ("Harriet"), Scarlett Johansson ("Marriage Story"), Saoirse Ronan ("Little Women"), Charlize Theron ("Bombshell") y Renée Zellweger ("Judy"), que es la gran favorita a llevarse esa estatuilla.

"Dolor y gloria" optará al reconocimiento a la mejor película internacional, donde la surcoreana "Parasite" es la rival más fuerte.

Otra baza para España aparece en el Óscar a mejor película de animación, donde compite la cinta "Klaus" de Sergio Pablos.

Los fans latinos también tendrán que estar pendientes de las opciones iberoamericanas.

La brasileña Petra Costa está nominada al mejor documental por "The Edge of Democracy"; el mexicano Rodrigo Prieto buscará el Óscar a mejor fotografía por "The Irishman"; la mexicana Mayes C. Rubeo opta al galardón a mejor vestuario por "Jojo Rabbit"; y los argentinos Pablo Helman, Leandro Estebecorena y Nelson Sepúlveda intentarán triunfar por los efectos especiales de esa misma cinta.