Oscars 2024: Los mejores looks de la edición 96°

Los mejores looks de los Oscars 2024

Vanessa Hudgens

La actriz aprovechó el momento para anunciar su estado de gestación y lució un hermoso vestido de Vera Wang Couture.

Margot Robbie

La intérprete de Barbie, asistió a la gala con un vestido negro de la marca Versace.

Emma Stone

La actriz, quien esta nominada a Mejor Actriz por su participación en Pobres Criaturas, lució un hermoso vestido blanco de Louis Vuitton.

Zendaya

La reconocida actriz, vistió un hermoso vestido en tonos rosa y negro de la marca Armani Privé.

Billie Eilish

La cantante, quien esta nominada con la canción "What Was i made for?", asistió a la gala con un look blanco y negro de Chanel.