Premios Oscar 2023: Conoce a los nominados

“Everything Everywhere All at Once” con la mayor cantidad de nominaciones

La popular película “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), que mezcla los multiversos y la ciencia ficción, encabeza las nominaciones para los Premios de la Academia con un total de 11 menciones.

La película aparece entre las principales categorías como Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Película. “Everything Everywhere All at Once” estuvo bajo la dirección de Daniel Scheinert y Daniel Kwan cuenta con las actuaciones de la actriz Michelle Yeoh y Ke Huy Quan.

Estos son los nominados en las principales categorías para los Premios Oscar 2023

A continuación el listado de los nominados de las ocho categorías principales para los Premios Oscar, en total se premiarán 23 categorías.

La gala de los Premios Oscar 2023 será el domingo 12 de marzo y se realizará en el Dolby® Theatre en Ovation Hollywood. La entrega será presentada una vez más por Jimmy Kimmel.

Mejor Película

All Quiet on the Western Front Avatar: The Way of Water The Banshees of Inisherin Elvis Everything Everywhere all at once The Fabelmans Tár Top Gun: Maverick Triangle of Sadness Women Talking

Mejor Director

Martin McDonagh -The Banshees of Inisherin

Daniel Kwan and Daniel Scheinert -Everything Everywhere all at once

Steven Spielberg - The Fabelmans

Todd Field - Tár

Ruben Ostlund - Triangle of Sadness

Mejor Actriz

Cate Blanchett - Tár

Ana de Armas - Blonde

Andrea Riseborough - To Leslie

Michelle Williams - The Fabelmans

Michelle Yeoh - Everything Everywhere all at once

Mejor Actor

Austin Butler - Elvis

Colin Farrell - The Banshees of Inisherin

Brendan Fraser - The Whale

Paul Mescal - Aftersun

Bill Nighy - Living

Mejor Película de Habla Extranjera

All Quiet on Western Front - Alemania

Argentina 1985 - Argentina

Close - Bélgica

EO - Polonia

The Quiet Girl - Irlanda

Mejor Película Animada

Guillermo del Tori's Pinocchio

Marcel the Shell with shoes on

Puss in boots: The Last Wish

The Sea Beast

Turning Red

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson - The Banshees of Inisherin

Brian Tyree Henry - Causeway

Judd Hirsch - The Fabelmans

Barry Keoghan - The Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan - Everything Everywhere all at once

Mejor actriz de reparto