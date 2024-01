Premios Oscars 2024: La sociedad de la nieve recibe nominación

Películas Nominadas a Mejor Película Internacional

Este martes 23 de enero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció a los nominados para la edición 96ta de los Premios Oscars, por supuesto, una de las más esperadas la categoría a Mejor Película Internacional, antes como conocida como la Mejor Película de Habla Extranjera.

Las películas nominadas son:

Io Capitano - Italia

Perfect Days - Japón

Society of the Snow - España

The Teachers Lounge - Alemania

The Zone of Interest - Reino Unido

La sociedad de la nieve y su éxito

Este filme narra la historia de los 16 sobrevivientes del accidente ocurrido en 1972, cuando un avión Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló. La aeronave transportaba a los integrantes del club de rugby Old Christians Club de Montevideo junto a varios de sus allegados y a cinco tripulantes.

La Sociedad de la Nieve (Society of the Snow) estrenó oficialmente en el Festival de Venecia en septiembre pasado, en diciembre llegó a Netflix y ya alcanza más de 51 millones de reproducciones. Además ha figurado en las nominaciones de los Globos de Oro y los premios BAFTA.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTheAcademy%2Fstatus%2F1749790173037228490&partner=&hide_thread=false Going global with this year’s nominees for International Feature Film... #Oscars pic.twitter.com/RBD8t724Qy — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2024

En una reciente entrevista con EFE, Juan Antonio Bayona narraba que le objetivo de contar la historia era "recuperar la memoria de los fallecidos", hablar de "la forma que tuvieron de entregarse unos a otros" y enfocarse en lo espiritual, en demostrar "cómo a través de la herida nos curamos".

Juan Antonio Bayona ha dirigido películas como 'El Orfanato' (2007), tras la cual se lanzó al mercado anglosajón con títulos como 'The Impossible' o más recientemente con la serie 'The Lord of the Rings: The Rings of Power'.

FUENTE: EFE