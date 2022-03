Will Smith tras ganar el Oscar: "El amor te hace hacer cosas locas"

Will Smith rompe en llanto

Will Smith se llevó un trago agridulce al propinarle una bofetada al comediante Chris Rock y minutos después ganar su primer Oscar .

Así es, el actor Will Smith hizo historia esta noche en la 94 edición de los Premios Oscar al no contener su furia al escuchar al comediante hacer un chiste sobre su esposa.

"Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca" "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca"

Todos creían que era actuado o planificado por la Academia este incidente, sin embargo, al ser nombrado como el ganador de la categoría de Mejor Actor, todos esperábamos su versión de los hechos y en efecto, con lágrimas en los ojos dijo:

En este momento de mi vida yo estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga, haciendo esta película pude darme cuenta de lo maravillosas que son Serena y Venus, Dios me está pidiendo que proteja a las personas y que sea un rio para mis personas" yo sé que al hacer lo que hacemos, tengo que aceptar el abuso de la gente que habla de ti, debes sonreír como si todo estuviera bien, pero Richard William me demostró lo contrario, quiero transmitir amor, el amor nos hace hacer cosas locas".

Will Smith hizo que la mayoría de los asistentes terminaran llorando al escuchar su discurso y a la vez no pudo evitar pedir disculpas y desear que la Academia vuelva a invitarlo.