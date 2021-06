"Manos de Piedra" Durán: "Me creía Superman y no me metían miedo"

"No (me intimidaban) porque cuando yo empezaba (como boxeador) me creía Superman, así que era muy difícil que alguien le metiera miedo a Roberto Durán", afirmó la leyenda panameña del boxeo durante su visita a un gimnasio de entrenamiento en un barrio popular de la capital, donde varios pugilistas, entre campeones y excampeones, le cantaron "feliz cumpleaños" por llegar hoy a los 70 años.