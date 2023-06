Messi al Inter de Miami: El polémico anuncio del club de Beckham

"Tomé la decisión de ir a Miami. Todavia no lo tengo cerrado al 100%, aún falta alguna cosa, pero decidimos continuar el camino ahí", declaró Messi. "Tomé la decisión de ir a Miami. Todavia no lo tengo cerrado al 100%, aún falta alguna cosa, pero decidimos continuar el camino ahí", declaró Messi.

Leo Messi durante una entrevista conjunta en París, Francia declaró a un medio de la localidad que: ''Al principio yo estaba en un momento en que estaba muy dolido por mi salida y por cómo se dio. En ese momento, me daba un poco de bronca que no me pudiera quedar y al poco tiempo el club pudiera hacer movimientos''.

De esta manera, el astro del fútbol argentino hizo de manera oficial a través de la entrevista su fichaje por Inter Miami: "Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia" apuntó, la pulga.

FUENTE: AFP