Lo que los hombres buscan cuando desean tener una relación contigo

Lau Chan • 21 Feb 2020 - 03:00 AM

Un hombre serio y con una visión clara de lo que quiere, siempre querrá tener a una mujer con ciertas características que sabe que no lo harán perder tiempo. ¡Aquí te decimos cuáles!

Carácter fuerte

Es bueno aclarar que no debemos confundir el carácter fuerte con la mala educación. Una mujer con carácter fuerte es una mujer que no se deja manipular ni extorsionar, sabe pensar por sí misma y no lo que le digan sus amistades o padres, es decir, tiene criterio propio y sus decisiones jamás son en base a lo que otra persona le influenció.

Planes a futuro

Los hombres tienen una especial atracción por las mujeres que desean realizarse profesionalmente, mujeres que quieren ser mejores por sus propios medios y no a través del esfuerzo de otros.