Lau Chan • 13 Nov 2020 - 03:00 AM

Un día te llena el móvil de notificaciones y al siguiente deja de responder, ¿qué ha pasado? Tranquila, no tienes nada de malo, te explicamos un poco de este proceso.

Miedo al conflicto

Publicidad

Ciertas personas prefieren desaparecer antes de pasar por una ruptura oficial. También podrían temer que si tratan de dejar a la otra persona, ésta les persuadirá de seguir juntos aunque no quiera. Pero por favor, recordemos que nadie debería tratar de convencer a alguien para que sigan juntos cuando el otro no quiere. Nos merecemos algo mejor.

¿La moraleja de la historia? Los motivos para desaparecer tienen más que ver con ellos que contigo. No están listos para tener una relación de verdad, sentimientos y conversaciones reales… Y eso no es culpa tuya. Así que si te ‘ghostean’ alguna vez, esquiva esa bala y aléjate de él. No merece la pena y más vale que pases a otra cosa.