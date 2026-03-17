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Colón Patronato de San Lorenzo -  17 de marzo de 2026 - 08:50

Conoce las tarifas para visitar el histórico Castillo de San Lorenzo

Conoce las nuevas tarifas del Castillo de San Lorenzo en Colón, un tesoro de la UNESCO que impulsa el turismo y su propia conservación.

El Patronato de Portobelo y San Lorenzo.

El Patronato de Portobelo y San Lorenzo.

Visitar el Castillo de San Lorenzo El Real de Chagres es una oportunidad única para recorrer uno de los monumentos históricos más importantes del Caribe panameño. Administrado por el Patronato de Portobelo y San Lorenzo, este sitio patrimonial abre sus puertas al público con tarifas accesibles que buscan incentivar el turismo cultural y el conocimiento de la historia del país.

El costo de entrada está estructurado para facilitar el acceso tanto a visitantes nacionales como internacionales. Los adultos nacionales pueden ingresar por un valor de B/.3.00, mientras que la tarifa general para adultos y niños visitantes es de B/.5.00. Además, los niños menores de 6 años cuentan con entrada gratuita, permitiendo que las familias puedan disfrutar juntas de esta experiencia histórica.

Estas tarifas contribuyen directamente a los esfuerzos de conservación y mantenimiento del monumento, permitiendo que el Castillo de San Lorenzo continúe preservándose como uno de los principales símbolos del patrimonio histórico de Panamá.

Ubicado en la provincia de Colón, este sitio forma parte del sistema de fortificaciones coloniales del Caribe panameño y ofrece a los visitantes una combinación única de historia, arquitectura militar y paisajes naturales que dominan la desembocadura del río Chagres.

Al adquirir su entrada, los visitantes también contribuyen al trabajo del Patronato de Portobelo y San Lorenzo, organización encargada de gestionar la protección, conservación y promoción de estos espacios históricos, garantizando que futuras generaciones puedan seguir descubriendo su valor cultural y patrimonial.

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El Patronato de Portobelo y San Lorenzo: guardianes del patrimonio histórico de Panamá

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