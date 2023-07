Génesis Arjona se postula a la alcaldía capitalina  

"Todos los que están postulados por diferentes partido hasta el momento son hombres y por qué las mujeres no podemos... Las mujeres somos profesionales, las mujeres también tenemos propuestas, las mujeres también tenemos derecho de ser cabeza y no cola", subraya la diputada Arjona.

Acerca de la reserva para el puesto de candidato a la alcaldía, la diputada indica que "obviamente por ser una reserva A-B, se hará pública para el mes de octubre, pero ya cerraron las postulaciones; ósea que los que entregaron la documentación, hasta ahí entraron".

La diputada @genearjona anunció que ha presentado su postulación a la alcaldía del distrito de Panamá.



"El martes 18 de la semana pasada presenté mis papeles ante el Consejo Nacional, obviamente del partido Cambio Democrático", confirmó.

¿Correrá Judy Meana para la alcaldía?

Por otro lado, la vicepresidente del Partido Político Molirena, Judy Meana, resaltó durante entrevista que no correrá para la Alcaldía, pero resalta que "todavía hay posibilidades hasta octubre, que yo he dicho lo he estado pensando, pero es como una nueva etapa, además uno puede servir al país desde diferentes posiciones”.